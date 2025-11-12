أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة أسوان النتائج النهائية للحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025، وجاءت النتائج على النحو التالي:

الدائرة الأولى

وتضم مراكز أسوان ودراو ومدينة أبو سمبل:

حصل اللواء علي أحمد أبازيد على 44,783 صوتًا.

وحصل شرعي محمد صالح على 26,718 صوتًا.

وحصل مدحت ركابي على 16,167 صوتًا.

الدائرة الثانية

ومقرها مركز شرطة كوم أمبو، بلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 55,212 ناخبًا، بينهم 53,155 صوتًا صحيحًا و2,057 صوتًا باطلًا.

وحصل المرشح أحمد محمود أمين علي القهموري (حزب مستقبل وطن) على 30,568 صوتًا.

وحصلت المرشحة نجوى محمود عثمان أبوسيف (حزب العدل) على 10,666 صوتًا.

وحصل المرشح حسن نوبي جمعة محمد (مستقل) على 6,868 صوتًا.

وحصل المرشح أبوالنصر يوسف عبدالدايم أحمد (مستقل) على 4,755 صوتًا.

وحصل المرشح مصطفى محمود جاد خليل (مستقل) على 203 أصوات.

الدائرة الثالثة

ومقرها مركز نصر النوبة، بلغ عدد الأصوات الصحيحة 23,585 صوتًا، والأصوات الباطلة 837 صوتًا.

وحصل المرشح محمد هلال على 4,110 أصوات، وحصل المرشح شعبان إسحاق على 2,960 صوتًا.

الدائرة الرابعة

ومقرها مركز إدفو، جاء الحصر العددي لأصوات الناخبين على المقعد الفردي كالتالي:

حصل المرشح محمد أبو الخير على 16,060 صوتًا،

وحصل المرشح الشاذلي الزعيم على 14,176 صوتًا.

وأكدت اللجنة، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.