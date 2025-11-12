إعلان

انتخابات مجلس النواب 2025.. إعلان الحصر العددي للجنة الأولى بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:00 ص 12/11/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

البحيرة - أحمد نصرة:


أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، ومقرها قسم دمنهور، بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 155 ألفا و467 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 10 آلاف و226 صوتا، والأصوات الصحيحة 145 ألفا و 241 صوتا.

ويتنافس المرشحون على 3 مقاعد وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشحة سناء برغش 74 ألفا و 201 صوتا، المرشح أحمد الجارحي 38 ألفًا 967 صوتًا، المرشح عصام الفقي 37 ألفًا و 316 صوتًا، المرشح عادل حماد 29 ألفًا و 426، المرشح طه الشهاوي 29 ألفًا و 204.


وأكدت اللجنة، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.

