البحيرة - أحمد نصرة:



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.



بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 222 ألفا و 822 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 14 ألفا 214 صوتا، والأصوات الصحيحة 208 ألفا و608 أصوات.



وتضم الدائرة المحمودية والرحمانية وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح سامح شاور 108 آلاف و229 صوتا، المرشح خالد أبو أحمد 45 ألفا و560 صوتا، والمرشح بلال النحال 34 ألفًا و837 صوتًا.



وأكدت اللجنة، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.