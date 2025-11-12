

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلنت اللجنة العامة الأولي ومقرها قسم شرطة قنا برئاسة المستشار سمير جلال العساس، وعضوية المستشارين ياسر الشحات، وبسام حافظ الحصري، العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولي بندر ومركز قنا.

حصل مصطفى محمود محمد مصطفي مرشح حزب الشعب الجمهوري على ١٨ ألف و ٧٨٦ صوتًا، ومحمد عبد الهادي أبو العلا مرعي وشهرته "محمد أبو العلا" مرشح حزب حماة الوطن، على ١٥ ألف و٥١٥ صوتا، وأحمد عبد السلام محمد مصطفي، وشهرته "أحمد عبد السلام الشيخ"، مستقل على ١٢ ألف و٦٦٠ صوتا.

كما حصل محمود عبد السلام أحمد محمد، وشهرته "محمود عبد السلام الضبع"، مرشح حزب العدل على ١٠ آلاف و٣٤٥ صوتًا، وشعبان فخري موسى وشهرته "شعبان شيخون"، مرشح حزب المؤتمر على ٨٨٤٢ صوتا، ومحمود حسن أحمد محمد، شهرته محمود حسن بدران، مستقل على ٢٧٤٦ صوتا.

كما حصل امبارك أبو الحجاج إسماعيل إبراهيم، مستقل على ٩٧٤١ صوتا، ومنال عبد الوهاب محمد مصطفي، شهرتها "منال عبد الوهاب السوداني"، مستقل على ٢٤٨٧ صوتا، ومحمد أحمد مصطفي عبد الرحمن، شهرته "حمادة الجبلاوي"، مستقل على ١١ ألف ٤٧٥ صوتا.

كما حصل أيضا ملاك ويصا فوزي عازر، شهرته "ملاك ويصا" على ٨٢١٦ صوتا، وهيثم جاب الله أبو الحجاج خلف الله، مستقل على ٥٧٩٦ صوتا.

وحصلت سهام سيف الدين فارس السمان، مستقل على ٣٩٨٥ صوتا، ووائل حسن محمود صديق، شهرته "وائل حسن محمود"، مستقل على ٥٤٨٢ صوتا، ومحمد عباس إبراهيم محمد، شهرته "محمد الشيخيبي"، مستقل على ٤٣٧٤ صوتا.

وحصل أيضا أحمد العبد محمد محسن، شهرته "أحمد الحجيري"، مستقل على ٥٣٠٠ صوتا، ومعتز محمود أبو الحسن سلامة، شهرته "عز محمود"، مستقل على ٢٦٦٨ صوت، وأيمن محمد علي موسى، شهرته "أيمن موسى" مستقل، على ٤٦٦٩ صوتا، ومنتصر عبد الراضي مسلم حسين، شهرته "منتصر سالم"، مرشح حزب الوفد علي ٣٠٨٧ صوتا، وممدوح محمد يوسف محمود، شهرته "ممدوح أبو طالب"، مستقل على ٥٠٨٧ صوتا، وأحمد عبد اللطيف محمود سيد، شهرته "أحمد عبد اللطيف الشيخ" مرشح حزب الوفد على ٨٥٠١ صوتا.

وحصل علي عمر أبو بكر أحمد، شهرته "علي عمر الشامية" مستقل على ٣٥٣٥ صوتا، ومحمود أحمد نجار رسلان شهرته "صباح النجار"، مستقل على ٤٥٠٨ صوتا، وحصل أحمد علي محمد حسن وشهرته "أحمد على الدويك الجبلاوي"، مستقل على ٣٨٤٨ صوتا.

وحصل رمضان محمد حسن علي معوض، شهرته "رمضان أبو قريع"، مستقل على ٩٦٤٠ صوتا، وسعودي صابر أحمد علي، مستقل على ١٣ ألف و٣١٩ صوتًا، ومحمد الديب محمد سليمان، شهرته "الدكتور محمد الديب"، مستقل على ١٢ ألف ٣٨٨ صوتا.

كما حصل سعد إبراهيم حسن أبوزيد، شهرته "سعد الخيام"، مستقل على ١٧ ألف ٧٦٠ صوتا، وجمال محمد أحمد عامر عوض، شهرته "العمدة مبارك"، مستقل على ١١ ألف ٢١١ صوتا، وعبد الرحيم محمد محمد مصطفي علي،شهرته "عبد الرحيم عبد الله الشيخ"، مستقل على ٧١٩٢ صوتا.

وحصل صلاح محمد رفاعي مفرج، شهرته "صلاح الرفاعي"، مستقل على ١٥ ألف و٩٣ صوتا، وجويد عرفات جويد أحمد، مستقل على ٦٨٠٣ صوتا، وأشرف فراج محمد سيد، شهرته "أشرف طرنجة الشريف"، مستقل على ٧٩٨٨ صوتا.