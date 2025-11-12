إعلان

انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي للدائرة الرابعة في بني سويف- تفاصيل

كتب : مصراوي

04:11 ص 12/11/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة بني سويف، التي تضم مراكز ببا وسمسطا والفشن، الحصر العددي النهائي للأصوات.

وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 195 ألفًا و213 ناخبًا، منها 2089 صوتًا باطلًا، و193 ألفًا و143 صوتًا صحيحًا.

وفيما يتعلق بنظام القوائم، بلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 190 ألفًا و440 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة 2702 صوتًا.

وجاءت نتائج المرشحين على النظام الفردي- عددهم 4 مرشحين- كالتالي: "طه محمد بهجت، وشهرته طه الناظر 189 ألفًا و789 صوتًا، والدكتور عبد الله علي مبروك 189 ألفًا و501 صوتا، وهشام أحمد سليم 180 ألفًا و122 صوتًا، وهشام صبحي عبد الله وشهرته هشام الفلاح 16 ألفًا و907 أصوات.

أكدت اللجنة العامة، أن الأرقام المعلنة تمثل الحصر العددي المبدئي للأصوات، على أن يتم إرسال النتيجة النهائية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

