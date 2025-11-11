إغلاق لجان انتخابات النواب بالمنيا استعدادًا لبدء فرز الأصوات (صور)

محافظ أسيوط: إقبال كثيف يمدد التصويت في 30 لجنة فرعية حتى آخر ناخب (فيديو)

المنيا - جمال محمد:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالمنيا، برئاسة المستشار أسامة عبدالمنعم، إغلاق جميع اللجان الفرعية بالمحافظة والبالغ عددها 621 لجنة، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداً لبدء عملية فرز الأصوات.

ووفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، استمر العمل في اللجان التي كان لا يزال يتواجد بها ناخبون حتى انتهوا من الإدلاء بأصواتهم، ومنها لجان في مركزي ملوي ومغاغة.

وشهد اليوم الثاني للانتخابات إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، خاصة في القرى ومناطق المرشحين، بالإضافة إلى توافد أعداد كبيرة من السيدات وكبار السن.

ومن جانبه، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، لضمان التنسيق الكامل ومتابعة الأوضاع في جميع اللجان.

يُذكر أن 3 ملايين و831 ألف ناخب لهم حق التصويت في المنيا، تنافس على أصواتهم 153 مرشحًا بنظام الفردي، وذلك داخل 481 مقرًا انتخابيًا يضم 621 لجنة فرعية.