معامل الشرقية تتوج بالمركز الأول في مسابقة الأمان الحيوي

هنّأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بمناسبة فوز معامل الشرقية بالمركز الأول في مسابقة توأمة الأمان الحيوي المعملي على مستوى الجمهورية، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان لتقييم أداء المعامل المتميزة في تطبيق معايير الأمان البيولوجي.



وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يُعد إضافة جديدة لسلسلة النجاحات التي تحققها المنظومة الصحية بالمحافظة، ويعكس الجهود المخلصة للعاملين بقطاع المعامل، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يُعد تحفيزًا لمواصلة مسيرة العطاء والتميز بما يعود بالنفع على المرضى والمواطنين.



من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذا الفوز جاء خلال المؤتمر السابع للمعامل المركزية والصحة العامة الذي نظمته الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.



وأشار إلى أن إدارة المعامل بالمديرية حققت طفرة نوعية في مستوى الأداء داخل معامل المحافظة من خلال تطبيق معايير الأمان البيولوجي، والتي شملت ما يلي:



تطبيق منظومة الأمان الحيوي المعملي بجميع معامل المستشفيات والوحدات الصحية والمعمل المشترك.



تدريب أكثر من 1200 من العاملين بالمعامل على أسس ومعايير السلامة الحيوية.



تطوير معامل مستشفيات مشتول السوق، ههيا، فاقوس، أبو حماد، السعديين، بلبيس، وديرب نجم، وتزويدها بأجهزة Full Automation لعمل التحاليل الكيميائية بتكلفة تقارب 10 ملايين جنيه بدعم من وزارة الصحة والسكان.



تزويد معمل مستشفى ههيا المركزي بجهاز مزارع الدم الأوتوماتيك Bactec الذي يعمل بدقة وسرعة في إجراء التحاليل.



إدخال وحدة بذل النخاع بمعملي مستشفى السعديين والزقازيق العام، مع تدريب الفرق الطبية على سياسات التشغيل.



قدم محافظ الشرقية الشكر للدكتورة غادة شويخ، مديرة إدارة المعامل بالمديرية ومديرة المعمل المشترك، ولجميع رؤساء وأطقم العمل بمعامل المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، تقديرًا لجهودهم المخلصة وحرصهم المستمر على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.