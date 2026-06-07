قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات والحوافز للمزارعين بهدف التوسع في زراعته وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وأضاف جاد خلال تصريحات تليفزيونية، أن اهتمام الدولة بمحصول القمح لا يقتصر على موسم الزراعة أو التوريد فقط، بل يمتد على مدار العام من خلال دعم برامج البحث العلمي وتطوير التقاوي المحلية عالية الجودة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة المحصول، مؤكدًا أن مصر تعتمد بشكل كامل على التقاوي المحلية المنتجة عبر أبحاث وخبرات مركز البحوث الزراعية.

وأشار إلى أن موسم توريد القمح يشهد نتائج إيجابية هذا العام، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 4.3 مليون طن، مع توقعات بتجاوز حاجز 5 ملايين طن بنهاية الموسم، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ توريد القمح المحلي، ويعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة.

وتابع جاد أن موسم التوريد سيستمر حتى شهر أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن المساحات المزروعة بالقمح زادت بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي ساهم في تعزيز حجم الإنتاج المحلي وتحقيق معدلات نمو ملحوظة في هذا المحصول الاستراتيجي.

وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي مرشح للوصول إلى نحو 10 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم استقرار الأسواق المحلية.