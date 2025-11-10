إعلان

محافظ أسيوط: إغلاق اللجان في اليوم الأول دون رصد مخالفات (فيديو وصور)

كتب : محمود عجمي

11:17 م 10/11/2025
أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025، بإغلاق جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 492 لجنة في مواعيدها المحددة، مؤكدًا أن العملية جرت في بيئة آمنة ومنظمة دون رصد أي شكاوى أو تجاوزات.

وأوضح المحافظ، خلال متابعته لسير العملية من مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ، أن القضاة والمشرفين تولوا غلق الصناديق بالأقفال ووضع الشمع الأحمر عليها، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأشار إلى أنه تم السماح للناخبين المتواجدين داخل بعض اللجان التي شهدت إقبالًا كبيرًا في الساعات الأخيرة بالإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء الوقت الرسمي، لضمان ممارسة حقهم الدستوري.

وأشاد أبو النصر بوعي مواطني أسيوط وحرصهم على المشاركة، داعيًا إياهم إلى مواصلة الإقبال في اليوم الثاني من الانتخابات، باعتباره واجبًا وطنيًا لدعم مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يُذكر أن عدد من يحق لهم التصويت في أسيوط يبلغ نحو 3 ملايين و50 ألف ناخب، ويتنافس في المحافظة 105 مرشحين بالنظام الفردي و12 بنظام القوائم.

اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إغلاق اللجان في اليوم الأول بأسيوط انتخابات مجلس النواب 2025

