تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة إسماعيل الليثي (صور)

كتب : مصراوي

06:34 م 10/11/2025
    إسماعيل الليثي ونجله ضاضا
    حادث إسماعيل الليثي (4)
    حادث إسماعيل الليثي (5)
    حادث إسماعيل الليثي (3)
    إسماعيل الليثي ونجله ضاضا

المنيا - جمال محمد:

كشف مصدر طبي بمستشفى ملوي التخصصي عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، موضحًا أن وعيه انخفض إلى 4%، وأنه خضع لجلسة غسيل كلوي طارئة قبل أن يفارق الحياة مساء اليوم الإثنين.

أوضح المصدر أن حالة الليثي تدهورت بشكل حاد بسبب الإصابات البالغة التي لحقت به في حادث سير، والتي شملت كسرًا بالجمجمة ونزيفًا حادًا بالمخ، بالإضافة إلى كدمات في الصدر وتهتك بإحدى الرئتين، مما أدى إلى تدهور جميع وظائفه الحيوية.

توفي الليثي متأثرًا بالإصابات التي لحقت به إثر حادث تصادم وقع فجر الجمعة الماضية على الطريق الصحراوي الشرقي، أثناء عودته من إحياء حفل بمحافظة أسيوط.

وكان الحادث قد أسفر عن مصرع أربعة أشخاص آخرين وإصابة عدد من أعضاء فرقة الليثي الموسيقية.

