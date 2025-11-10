ارتفاع نسبة التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب ببني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الإقبال على لجان التصويت في الساعات المتأخرة من اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، وسط أجواء من التنظيم والانضباط وتواجد مكثف من قوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أن لجان مراكز بني سويف وناصر والواسطى شهدت كثافة تصويتية كبيرة، خاصة في القرى والعزب التابعة لها، فيما تصدرت السيدات وكبار السن المشهد، وحرص الشباب على المشاركة بشكل واضح

وفي قرى مركز بني سويف، خاصة قرية بلفيا، لوحظ إقبال واسع من المواطنين على صناديق الاقتراع، حيث حرص المرشحون وأنصارهم على حشد الناخبين، ونقل كبار السن وذوي الإعاقة إلى اللجان بسيارات خاصة ووسائل نقل محلية مثل "التوك توك"، بينما تولت فرق المتابعة في الوحدات المحلية تذليل أي عقبات أمام سير العملية الانتخابية.