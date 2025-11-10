الأعداد تتزايد.. 25 صورة لاستئناف عملية التصويت في الإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:



شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إقبالًا متزايدًا من الناخبين عقب استئناف عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد انتهاء فترة الاستراحة الرسمية التي امتدت من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصرًا.



وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على اللجان الانتخابية في مناطق منها المنتزه، سيدي جابر، ومحرم بك، واصطفوا في طوابير منتظمة للإدلاء بأصواتهم.



وكان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قد أكد في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته صباح اليوم، أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد تام لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرًا إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية منذ السابعة صباحًا، والتنسيق المستمر مع المديريات الخدمية وشركات المرافق والأحياء لرصد أي ملاحظات أو طوارئ.



وتُجرى الانتخابات في الإسكندرية ضمن المرحلة الأولى، وتشمل خمس دوائر انتخابية هي: الدخيلة، ومحرم بك، والرمل أول وثان، والمنتزه أول وثان، وسيدي جابر وباب شرقي.



وتستقبل 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت، وسط منافسة بين 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب مقاعد نظام القوائم.