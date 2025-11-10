"بليلة وشعيرية".. وجبات شعبية بكرموز في أول أيام انتخابات النواب (صور)

بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

وزع مواطنون وجبات شعبية من "البليلة والشعيرية المحلاة" على الناخبين قرب عدد من اللجان الانتخابية بمنطقة كرموز، اليوم الاثنين، وجرى تقديم الوجبات للناخبين أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء احتفالية من بعض مؤيدي المرشحين.

وتزامنت هذه المبادرة مع انطلاق التصويت في أول أيام انتخابات مجلس النواب، التي تُجرى في المحافظة ضمن المرحلة الأولى، وسط استعدادات تنظيمية وخدمية شاملة.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة، موزعين على 5 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب، وسط توقعات بارتفاع نسب المشاركة خلال الساعات المقبلة.

وتجرى الانتخابات من خلال 5 دوائر انتخابية تشمل 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.