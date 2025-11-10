إعلان

بالصور- محافظ المنوفية يتفقد إنشاء مدرسة جديدة بجروان

كتب : أحمد الباهي

01:19 م 10/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية (4)
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية (5)
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية (1)
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:


توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في جولة ميدانية موسعة بمركز الباجور صباح اليوم الإثنين، إنشاءات مدرسة شهداء 6 أكتوبر الإعدادية بجروان، التي تُقام باستثمارات تتجاوز 22 مليون جنيه، وتشمل إنشاء جناح جديد وصيانة المبنى القديم بإجمالي 30 فصلًا دراسيًا، ضمن خطة التوسع في المدارس لتقليل الكثافات الطلابية وتحسين المنظومة التعليمية.


كما تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش بطول 1 كم وبتكلفة 13 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، مشيدًا بمعدلات التنفيذ وموجهًا بسرعة الانتهاء وفقًا للمواصفات الفنية المحددة.


ووجّه المحافظ رئيس مدينة الباجور بعرض موقف قطعة أرض فضاء تابعة للشؤون الاجتماعية على مساحة فدان، لاستغلالها في مشروع خدمي يعود بالنفع على المواطنين ويُعزز الموارد الذاتية للمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مدرسة جديدة بجروان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)