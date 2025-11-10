بالصور- محافظ المنوفية يتفقد إنشاء مدرسة جديدة بجروان

المنوفية - أحمد الباهي:



توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في جولة ميدانية موسعة بمركز الباجور صباح اليوم الإثنين، إنشاءات مدرسة شهداء 6 أكتوبر الإعدادية بجروان، التي تُقام باستثمارات تتجاوز 22 مليون جنيه، وتشمل إنشاء جناح جديد وصيانة المبنى القديم بإجمالي 30 فصلًا دراسيًا، ضمن خطة التوسع في المدارس لتقليل الكثافات الطلابية وتحسين المنظومة التعليمية.



كما تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش بطول 1 كم وبتكلفة 13 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، مشيدًا بمعدلات التنفيذ وموجهًا بسرعة الانتهاء وفقًا للمواصفات الفنية المحددة.



ووجّه المحافظ رئيس مدينة الباجور بعرض موقف قطعة أرض فضاء تابعة للشؤون الاجتماعية على مساحة فدان، لاستغلالها في مشروع خدمي يعود بالنفع على المواطنين ويُعزز الموارد الذاتية للمحافظة.