بالصور- رئيس جامعة الإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أدلى الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بلجنة مدرسة الشهيد وليد صبحي العيص الابتدائية بمنطقة سموحة.

وأكد الدكتور قنصوه عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية، مشددًا على أن ممارسة هذا الحق الدستوري تجسد وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية دعم المسيرة الديمقراطية والحفاظ على استقرار الوطن.

ودعا رئيس الجامعة جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، وممارسة حقهم الدستوري بحرية ووعي، بما يعزز قيم الانتماء ويسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية من خلال 5 دوائر انتخابية تشمل 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا لهم حق التصويت، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة منذ فتح اللجان.