الأنبا يوأنس يدلي بصوته في أسيوط: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

أسيوط - محمود عجمي:

أدلى الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس وسكرتير المجمع المقدس، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة بمدينة أسيوط.

وأكد الأنبا يوأنس في تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات تُعد حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا على كل المصريين، مشددًا على أهمية التوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن الرأي والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

وتشهد محافظة أسيوط منافسة انتخابية قوية، حيث يتنافس 105 مرشحين بالنظام الفردي و12 مرشحًا بنظام القوائم، موزعين على أربع دوائر انتخابية، ويحق لـ 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في 402 مركزًا انتخابيًا يضم 492 لجنة فرعية.

وتضم المحافظة 4 لجان عامة موزعة على النحو التالي:

- الدائرة الأولى: مقرها الصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، وتشمل أقسام أول وثان ومركز أسيوط.

- الدائرة الثانية: مقرها معهد القوصية الإعدادي الثانوي بنين، وتشمل مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط.

- الدائرة الثالثة: مقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية، وتشمل مراكز الفتح والبداري وساحل سليم وأبنوب وقسم أسيوط الجديدة.

- الدائرة الرابعة: مقرها مركز شباب أبوتيج، وتشمل مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم.