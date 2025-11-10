الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية منذ فتح أبوابها، صباح اليوم الاثنين، إقبالاً كبيراً من الناخبين، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية لمنع التكدس.

ورصدت عدسة "مصراوي" مشاهد متنوعة، ما بين طوابير ممتدة أمام المقرات الانتخابية، ومواطنين يلوحون بالأعلام المصرية، إلى جانب مشاركة واضحة من الشباب وكبار السن، في هذا الاستحقاق الدستوري.

وتُجرى الانتخابات في 5 دوائر انتخابية بالإسكندرية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبا لهم حق التصويت.

وحرصت المحافظة على توفير أماكن للاستراحة لكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى كراسٍي متحركة داخل المقرات الانتخابية لضمان سهولة الحركة، بما يتيح مشاركة أوسع للمواطنين.