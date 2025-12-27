أول ظهور لمحمود حميدة في عرض فيلم الملحد بعد خروجه من المستشفى

وصل العرض الخاص لفيلم "الملحد"، النجم محمود حميدة بعد دخوله المستشفى وتعرضه لأزمة صحية الساعات الماضية.

وغادر محمود حميدة المستشفى صباح اليوم عائدًا لمنزله، وشارك مساءً في عرض فيلم "الملحد"، الذي يقام حاليا في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

يشهد العرض الخاص اهتمام إعلامي واسع، بحضور عدد من صُنّاع ونجوم فيلم "الملحد".، تمهيدًا لطرحه رسميًا في السينمات خلال الفترة المقبلة.

أحداث وأبطال فيلم الملحد

فيلم المُلحد تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته الفنانين أحمد حاتم، وصابرين، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وشيرين رضا، وتارا عماد، ودرة.

