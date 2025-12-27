إعلان

أول ظهور لمحمود حميدة في عرض فيلم الملحد بعد خروجه من المستشفى

كتب : معتز عباس

09:49 م 27/12/2025 تعديل في 09:54 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وصول محمود حميدة عرض فيلم الملحد
  • عرض 5 صورة
    محمود حميدة وصابرين
  • عرض 5 صورة
    محمود حميدة في العرض الخاص للملحد (2)
  • عرض 5 صورة
    محمود حميدة وصابرين في العرض الخاص للملحد

وصل العرض الخاص لفيلم "الملحد"، النجم محمود حميدة بعد دخوله المستشفى وتعرضه لأزمة صحية الساعات الماضية.

وغادر محمود حميدة المستشفى صباح اليوم عائدًا لمنزله، وشارك مساءً في عرض فيلم "الملحد"، الذي يقام حاليا في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

يشهد العرض الخاص اهتمام إعلامي واسع، بحضور عدد من صُنّاع ونجوم فيلم "الملحد".، تمهيدًا لطرحه رسميًا في السينمات خلال الفترة المقبلة.

أحداث وأبطال فيلم الملحد

فيلم المُلحد تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته الفنانين أحمد حاتم، وصابرين، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وشيرين رضا، وتارا عماد، ودرة.

فيلم الملحد، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، شيرين رضا، صابرين، نجلاء بدر، تارا عماد، محمود حميدة.

فيلم الملحد محمود حميدة العرض الخاص لفيلم الملحد

