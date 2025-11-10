الأقصر تنتخب.. توافد كثيف على لجان الاقتراع مع انطلاق التصويت

الأقصر – محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم الإثنين، توافدًا ملحوظًا من الناخبين على لجان الاقتراع مع بدء عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء هادئة ومنظمة.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين البالغ عددهم نحو 915 ألفًا و863 ناخبًا وناخبة، موزعين على 147 لجنة فرعية في 3 دوائر انتخابية تغطي مراكز المحافظة.

وشهدت اللجان منذ اللحظات الأولى لفتحها حضورًا لافتًا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، خاصة كبار السن والسيدات، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من عملية الاقتراع، وسط تسهيلات قدمتها الجهات التنفيذية لتيسير عملية التصويت وتوفير مظلات ومقاعد انتظار.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الأقصر، أنها تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، مشيرة إلى أن جميع اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها المحددة دون معوقات.

من جانبها، كثّفت مديرية أمن الأقصر من انتشار قواتها في محيط اللجان ومراكز التجمعات لتأمين الناخبين وتنظيم حركة الدخول والخروج، بالتعاون مع القوات المسلحة، لضمان انسيابية العملية الانتخابية.

كما تم الدفع بفرق طبية وسيارات إسعاف بالقرب من مقار اللجان، تنفيذًا لتوجيهات مديرية الصحة، تحسبًا لأي طارئ، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والحفاظ على النظافة العامة داخل اللجان.

وتجري الانتخابات في الأقصر على 3 مقاعد فردية يتنافس عليها 52 مرشحًا، من بينهم 10 مرشحين حزبيين، إلى جانب مرشحي القائمة الوطنية الممثلين لأحزاب مستقبل وطن والتجمع والمصري الديمقراطي.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الأحد في اليوم الثاني والأخير من الاقتراع، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز عقب إغلاق الصناديق في ختام اليوم الانتخابي.