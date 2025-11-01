الأقصر – محمد محروس:

تابع أهالي محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر شاشات عرض عملاقة نُصبت في ميادين سيدي أبو الحجاج وميدان صلاح الدين، وسط حضور جماهيري واسع من المواطنين والسياح والأجانب المقيمين بالمحافظة.

وشهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، نائبا عن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، فعاليات الاحتفال بساحة أبو الحجاج، بحضور اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من وكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكبار الشخصيات العامة.

وتزينت الميادين بالسجاد الأحمر والأضواء الاحتفالية وأشعة الليزر، فيما أضفت عروض التنورة والفنون الشعبية أجواء من البهجة على الحضور، الذين تفاعلوا مع فقرات الحفل ومشاهد الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير الذي يُعد أكبر متحف أثري في العالم.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم الغامرة بهذا الحدث العالمي الذي يجسد عظمة التاريخ المصري ويؤكد ريادة مصر الحضارية، مؤكدين أن المتحف المصري الكبير يمثل «رسالة خالدة من أرض الحضارة إلى العالم».

من جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، أن مشاركة المواطنين في متابعة فعاليات الافتتاح من مختلف الميادين تعكس الوعي الوطني وروح الانتماء التي يتميز بها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح يمثل امتدادًا لمسيرة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترسيخًا لمكانة مصر على خريطة الحضارة العالمية.