القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية، أجواء احتفالية مبهجة في مختلف الميادين والشوارع والهيئات الشبابية والنوادي مساء اليوم السبت، حيث توافد المواطنون بكثافة للمشاركة في فرحة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وفي مشهد لافت يعكس روح الانتماء، حرص عروسان من أبناء مركز قليوب على مشاركة المواطنين احتفالاتهم بميدان العاشر من رمضان، ليجمعا بين فرحة الزواج وفرحة الوطن.

وقدم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، التهنئة للعروسين، متمنيًا لهما حياة سعيدة، ومشيدًا بموقفهما الوطني ومشاركتهما الرمزية في هذا الحدث العالمي الذي يبعث برسالة فخر واعتزاز لكل المصريين.

وفي السياق ذاته، قام المحافظ بجولة ميدانية واسعة شملت عدداً من المراكز الشبابية والميادين لمتابعة فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف، حيث بدأ جولته من نادي بنها الرياضي، الذي شهد تجمعاً كبيراً من أهالي المدينة لمتابعة الحفل عبر الشاشات العملاقة، ثم توجه إلى ميدان العاشر من رمضان بقليوب، مروراً بنادي المؤسسة العمالية بغرب شبرا الخيمة، ومركز التنمية الشبابية بشرق شبرا الخيمة، واختتم جولته بمركز التنمية الشبابية بمدينة العبور.

وأكد المحافظ خلال جولته أن المتحف المصري الكبير يمثل صرحًا حضاريًا فريدًا يجسد عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، وهو رسالة خالدة للعالم بأن مصر ستظل مهد الحضارات وواحة للإنجاز والإبداع. وأضاف أن هذا الصرح لا يُعد مجرد متحف للآثار، بل جسرًا يربط الماضي المجيد بالمستقبل المشرق، موضحًا أن الحفاظ على تراثنا هو حجر الأساس لبناء هوية وطنية متماسكة تنير طريق الأجيال القادمة.

وأشاد المواطنون بحرص محافظ القليوبية على التواجد الميداني ومشاركته الفعالة في الاحتفالات، مؤكدين أن هذه المشاركة عززت مشاعر الفخر والانتماء لدى الجميع، وأن المتحف المصري الكبير سيبقى مصدر اعتزاز لكل مصري.