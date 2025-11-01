السويس- حسام الدين أحمد:

قدمت فرقة السويس للفنون الشعبية عدة أغاني من الفلكور الشعبي الخاص بالمحافظة، وتفاعل الجمهور مع الاغاني القديمة خاصة أغنية "يا ريس البحرية يا مصري".

وتفاعلت سيدة من وسط الحضور مع الأغنية في أجواء احتفالية قبل انطلاق البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأدت السيدة حركة المراكبي وحركت زراعيها كأنها تمسك بمجدافين، وهو استعراض شهير يصاحب توديه الفرقة خلال عرض الأغنية.

وأغنية "يا ريس البحرية يا مصري" من كلمات الشاعر ابن السويس الراحل كامل عيد رمضان، وتميز بها الكابتن غزالي و فرقة أولاد الأرض وهي من أغاني الفلكلور الشهيرة بالسويس.