الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

احتفلت مكتبة الإسكندرية بافتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، حيث فتحت أبواب ساحة الحضارات (البلازا) أمام آلاف الزوار لمتابعة البث المباشر للمراسم عبر شاشة ضخمة.

وتزين مبنى المكتبة الرئيسي ومركز المؤتمرات بالإضاءة الذهبية احتفاءً بالحدث، وتخللت فعاليات المتابعة عروض ليزر مبهرة وألعاب نارية أضاءت سماء المدينة، في مشهد عكس التقاء أهم صرحين ثقافيين في مصر. وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً الجهود الوطنية التي أنجزت هذا المشروع الاستثنائي.

وعلى صعيد متصل، شهدت محافظة الإسكندرية مشاركة جماهيرية واسعة في متابعة الحدث، حيث تم تجهيز 204 شاشات عرض في الميادين الكبرى ومراكز الشباب والأندية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ، الفريق أحمد خالد، أن هذه المشاركة الواسعة تعكس وعي المواطنين وروح الانتماء، مشيراً إلى أن المتحف يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة نجاحات الدولة المصرية.