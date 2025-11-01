فتح باب التقدم لهاكاثون الرعاية الصحية الذكية 2026 بجامعة بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت جامعة بنها تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة عن إقامة هاكاثون "الرعاية الصحية الذكية - Smart Healthcare Hackathon" تحت شعار "نبتكر مستقبل الرعاية الصحية - Innovating the Future of Healthcare" والمقرر إقامته في فبراير 2026، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف الهاكاثون إلى تطوير حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والمراقبة الصحية عن بُعد، والصحة النفسية والعافية، وتسريع الوصول إلى الرعاية الصحية، وحلول التطبيب عن بُعد، وإنترنت الأشياء لرعاية كبار السن، وتحليل وعرض البيانات الطبية.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن الفائزين سيحصلون على جوائز مالية بإجمالي 175 ألف جنيه مصري، حيث تبلغ جائزة المركز الأول 12,000 جنيه، والمركز الثاني 8,000 جنيه، والمركز الثالث 5,000 جنيه، موزعة على سبعة مسارات.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا الإصدار الخامس للهاكاثون بعد نجاح النسخ السابقة في مجالات المدن الذكية، والحكومة الذكية، وتمكين ذوي الهمم، والتعليم الذكي.

وأكد الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات أن باب التسجيل سيفتح من 1 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2025، وستتوفر جميع التفاصيل والجلسات التعريفية عبر موقع الهاكاثون وصفحة الجامعة على الفيسبوك:

اضغط هنا