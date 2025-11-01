"الباب قفل على شنطتها".. مصرع سيدة تحت عجلات الترام في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقيت سيدة مصرعها دهسًا أسفل عجلات ترام الرمل في منطقة الإبراهيمية شرقي الإسكندرية، اليوم السبت، بعدما حاولت النزول قبل دخول الترام المحطة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد دهس ترام لسيدة في محطة الإبراهيمية، وانتقل ضباط الشرطة رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص وجود جثة السيدة مسجاة على شريط الترام، وبها إصابات وجروح بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن المتوفاة كانت تستقل ترام الرمل وحاولت النزول من العربة قبل دخول الترام المحطة، إلا أن الباب أغلق على حقيبتها.

ووفقًا لشهود العيان، تمسكت السيدة بالحقيبة في محاولة لاستعادتها، ما أدى إلى سحبها تحت عجلات الترام، وأسفر عن وفاتها في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.