تموين قنا يضبط 18 طن مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب : عبدالرحمن القرشي

09:04 م 09/10/2025

تموين قنا يضبط 18 طن مواد بترولية قبل بيعها بالسوق

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت مديرية التموين بمحافظة قنا، اليوم الخميس، 18 طنًا من المواد البترولية تشمل 16 طن بنزين و2 طن سولار، كانت مُعدة للبيع في السوق السوداء.

استهدفت الحملة، التي قادها رئيس الرقابة التموينية محمد أبوالمجد، محطة وقود تلاعبت في 16 طن بنزين، كما تم ضبط سيارة محملة بـ 2 طن سولار بشكل منفصل قبل بيعها خارج القنوات الرسمية.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المديرية اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على محطات الوقود لمنع أي ممارسات احتكارية أو تهريب للمواد البترولية.

مديرية التموين بقنا الرقابة التموينية السوق السوداء المواد البترولية

