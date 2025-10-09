تموين قنا يضبط 18 طن مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت مديرية التموين بمحافظة قنا، اليوم الخميس، 18 طنًا من المواد البترولية تشمل 16 طن بنزين و2 طن سولار، كانت مُعدة للبيع في السوق السوداء.

استهدفت الحملة، التي قادها رئيس الرقابة التموينية محمد أبوالمجد، محطة وقود تلاعبت في 16 طن بنزين، كما تم ضبط سيارة محملة بـ 2 طن سولار بشكل منفصل قبل بيعها خارج القنوات الرسمية.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المديرية اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على محطات الوقود لمنع أي ممارسات احتكارية أو تهريب للمواد البترولية.