50 مرشحًا يقدمون أوراقهم لانتخابات النواب بالقليوبية إلى الآن

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تواصلت، اليوم الخميس، أعمال لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحكمة شمال بنها الابتدائية، لليوم الثاني على التوالي، حيث استقبلت اللجنة طلبَي ترشح جديدين، ليرتفع إجمالي عدد المتقدمين حتى الآن إلى 50 مرشحًا على مستوى الدوائر التابعة للمحكمة.

جاء ذلك تحت إشراف المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، والمستشار شفيق سعيد، مساعد رئيس المحكمة، وبأمانة ياسر جاد، أمين عام المحكمة.

وشهد محيط المحكمة توافدًا متزايدًا من المرشحين ومندوبيهم وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة بإشراف مديرية أمن القليوبية، حيث خُصصت قاعة مجهزة داخل المحكمة لاستقبال الطلبات في أجواء يسودها الانضباط والانسيابية.

وأكد المستشار خالد ممدوح خضر أن اللجنة تواصل عملها يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أن تلقي الطلبات سيستمر حتى انتهاء المدة القانونية.

وأوضح أن المتقدمين مطالبون باستيفاء المستندات القانونية المطلوبة، وتشمل السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، بيان الموقف الحزبي أو المستقل، إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر، شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة أداء أو إعفاء من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى إيصال سداد مبلغ التأمين المقرر بـ30 ألف جنيه، وفتح حساب بنكي أو بريدي مخصص للدعاية الانتخابية.

وشدد رئيس اللجنة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص اللجنة على تحقيق الشفافية والانضباط في جميع مراحل الترشح، تمهيدًا لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين في محافظة القليوبية.