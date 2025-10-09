84 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم في انتخابات النواب بقنا حتى نهاية اليوم الثاني

أسيوط - محمود عجمي:



في ورشته الصغيرة بمدينة أسيوط، جلس الدكتور محسن سليم، رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، منهمكًا في تشكيل تمثالٍ جديدٍ من الطين الأسواني.



بين يديه أداة حادة، وعلى شاشة هاتفه صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي يستلهم منها الملامح والتفاصيل، في عملٍ فني يراه رسالة دعمٍ للسلام ورفضًا للتهجير القسري للفلسطينيين.



يقول الدكتور سليم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "جاءت فكرة تصميم التمثال تعبيرًا عن دعمي الكامل لموقف الرئيس السيسي في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، ودوره البارز في إنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".



ويضيف: "تعاملت مع الفكرة بجدية تامة، وبدأت في تنفيذ التصميم دون أي تكليف رسمي من المحافظة، واضعًا نجاح العمل كهدفٍ أساسي. استخدمت خامة الطين الأسواني، وصممت هيكلًا داخليًا من الحديد لدعم التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 130 سم، نظرًا لعدم قدرة الطين الطبيعي على تحمل التشكيل المباشر دون تدعيم".



ويشرح النحّات أن مرحلة التشكيل تتطلب دقة عالية، إذ لا تتجاوز سماكة طبقة الطين 3 سم، ما يسمح بإبراز أدق تفاصيل الوجه والملامح. وبعد اكتمال التشكيل، تبدأ مراحل الصب والاستنساخ باستخدام قالب من الفيبر جلاس، تمهيدًا لتثبيت النسخة النهائية.



ويتابع: "استغرق تنفيذ التمثال نحو أربعة أشهر، حاولت خلالها أن أجسّد ملامح القوة والحكمة في شخصية الرئيس، باعتباره رمزًا للاستقرار والسعي إلى السلام في منطقة تموج بالصراعات".



ولا يعد هذا العمل الأول في مسيرة سليم؛ إذ يمتلك سجلًا حافلًا من الأعمال الفنية لشخصيات مصرية بارزة، من بينها تمثال الدكتور مجدي يعقوب في محافظة أسوان، وتمثال الزعيم عمر مكرم أمام البوابة الجنوبية لجامعة أسيوط، وتمثال جمال عبد الناصر عند البوابة الشرقية للجامعة عام 2014.



كما شملت أعماله تماثيل لشخصيات فنية وثقافية مرموقة مثل رتيبة الحفني، ومحمد منير، وعمرو دياب، وعبد الرحمن الأبنودي، ومحمد صلاح، في تجسيدٍ فني يرى فيه صاحبه "تاريخًا مجسَّدًا" للحضور المصري في الوجدان العربي.