صرف إعانات عاجلة لمصابي وضحايا حادث الطريق الصحراوي بالأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

تقرر صرف إعانات فورية وعاجلة للمصابين وأسر المتوفين، في الحادث المروع الذي وقع، مساء اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي الغربي أمام نجع البركة بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وأسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وأوضح محمد محمود جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه سيتم صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى في حال كان رب الأسرة، و25 ألف جنيه للمتوفى في حال كان أحد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى صرف تعويضات مالية عاجلة للمصابين وفقًا لحالة كل منهم.

ويذكر أن المهندس عبد المطلب عمارة توجه فور وقوع الحادث إلى مجمع الأقصر الطبي لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث يرقد العدد الأكبر منهم بالمجمع، فيما يتلقى آخرون العلاج في مستشفى الكرنك الدولي، برفقة الدكتور محمد شعبان، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.