تموين أسيوط تضبط 3 محطات لبيع 53 ألف طن وقود بالسوق السوداء (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مباحث التموين وهيئة الرقابة على المواد البترولية، حملة تموينية مفاجئة استهدفت عددًا من محطات الوقود بمركز ديروط.

أسفرت الحملة عن ضبط ثلاث محطات قامت بتجميع كميات ضخمة من السولار والبنزين بلغت نحو 53 ألفًا و700 طن، تمهيدًا لطرحها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بشأن تكثيف الرقابة التموينية على مختلف مراكز المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

وأوضح المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملة شارك فيها كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط، وعبد الناصر كامل عضو هيئة الرقابة على المواد البترولية، وأسفرت عن ضبط محطة وقود جمعت 8 أطنان من السولار، وأخرى جمعت 19.600 طن من بنزين 80 بالإضافة إلى 10 أطنان سولار، فيما ضبطت المحطة الثالثة أثناء تجميعها 3.200 طن سولار و12.800 طن بنزين 80.

وأكدت محافظة أسيوط استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومحطات الوقود، مشددة على أهمية المتابعة اليومية لضمان استقرار السوق ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، حفاظًا على حقوق المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.