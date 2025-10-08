"تفحمت بالكامل".. السيطرة على حريق في مقطورة محملة بالقطن بأسيوط (صور)

بالأسماء.. 7 مرشحين يتقدمون في اليوم الأول لانتخابات النواب ببورسعيد

أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع في مقطورة جرار محمَّلة بمحصول القطن على طريق قرية درنكة بمركز أسيوط، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في إحدى المركبات الزراعية على الطريق المؤدي إلى قرية درنكة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث، برفقة ضباط مركز شرطة أسيوط وسيارة إسعاف.

وبالمعاينة، تبين أن الحريق نشب في مقطورة جرار زراعي محمَّلة بالقطن، عند مدخل قرية درنكة من ناحية الهضبة، ويحمل الجرار رقم (9734 ي ص س)، والمقطورة رقم (5194 ي ب ع).

ونجحت القوات في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.