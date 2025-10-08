وفد من جامعة الملك سلمان يناقش تعزيز البحث والتنمية بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبلت محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لـ مركز بحوث الصحراء، وفدًا من جامعة الملك سلمان الدولية والمركز القومي للبحوث، لبحث آليات توسيع مجالات التعاون العلمي بما يخدم التنمية الزراعية المستدامة في محافظة جنوب سيناء.

ضمّ الوفد كلًا من: الدكتور عبد الغني الجندي، عميد كلية الزراعة الصحراوية بجامعة الملك سلمان، والدكتورة ميّ علام، رئيس المجموعة العلمية للتكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث.

ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث، مع التركيز على تبادل الخبرات والمعارف في التخصصات الزراعية الملائمة لطبيعة البيئة الصحراوية في جنوب سيناء، وتطبيق نتائج الأبحاث في مزارع كلية الزراعة والمحطة البحثية، إلى جانب تقديم الدعم الإرشادي للمزارعين لتمكينهم من تبني أحدث الممارسات الزراعية العلمية.

وقال الدكتور أحمد الحاوي، رئيس المحطة، إن التعاون يهدف إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية ومستدامة تخدم المحافظة وسكانها، في إطار استراتيجية مركز بحوث الصحراء لربط البحث العلمي بالتنمية الميدانية.

وأوضح "الحاوي" أن اللقاء يمثل خطوة متقدمة نحو تكامل الجهود بين المؤسسات البحثية والأكاديمية لخدمة قضايا الزراعة والتنمية في المناطق الصحراوية، وعلى رأسها جنوب سيناء.

وأشار "الحاوي" إلى أن التعاون يأتي تأكيدًا على الدور المحوري للمركز في دعم المشروعات البحثية والتنموية، وتطبيق نتائج البحوث على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وتحت إشراف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية.

حضر اللقاء كل من: الدكتور محمد السيد، نائب رئيس المحطة، والدكتورة أمل عمر، رئيس قسم الميكروبيولوجي بالمركز، والدكتور شريف إبراهيم.