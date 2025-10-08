بالصور- زحام الترشح يمزق ملابس نائب سابق أمام لجنة الانتخابات بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تسبب الزحام الشديد داخل محكمة دمنهور الابتدائية، مقر اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، في تمزق ملابس النائب السابق عصام الصافي أثناء تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب على النظام الفردي، إلا أنه أصر على البقاء داخل مقر اللجنة واستكمال إجراءات الترشح بملابسه الممزقة.

وشهدت أروقة المحكمة توافد أعداد كبيرة من المرشحين وأنصارهم منذ الصباح الباكر، ما أدى إلى تزاحم شديد أمام مكاتب تلقي طلبات الترشح.

وتقدم حتى الآن 22 مرشحًا، بينهم 6 مستقلين و12 مرشحًا عن أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

الدائرة الأولى (بندر ومركز دمنهور): سناء برغش – مستقبل وطن، أحمد الجارحي – حماة الوطن، عصام الفقي – الجبهة الوطنية، عادل يونس حماد – مستقل.

الدائرة الثانية (بندر ومركز كفر الدوار): محمد عبادة زيدان – مستقبل وطن، محمود عادل شعلان – مستقبل وطن، عمرو علي الزقم – حماة الوطن.

الدائرة الثالثة (إدكو وأبو حمص): علي أبو نعمة – مستقل.

الدائرة الرابعة (المحمودية والرحمانية ورشيد): سامح شاور – مستقبل وطن، خالد أبو أحمد – حماة الوطن، بلال النجال – مستقل.

الدائرة الخامسة (حوش عيسى): علاء حمدي قريطم – مستقل، ممدوح جاب الله – مستقل، عصام الصافي – مستقل.

الدائرة السادسة (الدلنجات): محمد الدامي – مستقل، محمود عتمان – مستقل.

الدائرة السابعة (أبو المطامير ووادي النطرون والنوبارية): خالد صقر – مستقبل وطن، سعيد منور – الشعب الجمهوري.

الدائرة الثامنة (إيتاي البارود وشبراخيت): شمس الدين أنور – مستقل، عمر حمروش – مستقل.

الدائرة التاسعة (كوم حمادة وبدر): عاصم مرشد – مستقبل وطن، أحمد كتوبة – الجبهة الوطنية.

وتستقبل لجان الترشح بمحكمة دمنهور المرشحين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب التقديم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا.