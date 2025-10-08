بالصور - رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة الكلى الصناعية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، وحدة الكلى الصناعية بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه، في إطار خطة الجامعة للتوسع في تقديم خدمات طبية متكاملة وتخفيف الأعباء عن المرضى، خاصةً سكان المناطق المجاورة.

شهد الافتتاح حضور عدد من القيادات الطبية والأكاديمية، من بينهم الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور زكريا عبد الصادق، مدير المستشفى، والدكتورة عفت عبد الهادي، رئيس قسم الكلى الصناعية والمشرف العام على وحدات الكلى، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور شحاتة الضبع، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتورة أسماء نادي، زميل أمراض الكلى والمشرف على الوحدة.

كما شارك في الفعالية الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتورة أماني عمر، وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور عاطف هاشم، مدير إدارة وحدات الكلى بمديرية الصحة، والدكتورة وردة محمد، القائم بأعمال المدير الطبي للمستشفى، والأستاذ أحمد حسين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية والهندسية، إلى جانب عدد من الأطباء وأطقم التمريض.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن الوحدة الجديدة تُعد إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية بالمستشفى، حيث تضم 16 جهازًا للغسيل الكلوي، موزعة على 12 سريرًا و4 كراسي مخصصة للجلسات، بالإضافة إلى وحدة متطورة لمعالجة المياه، وقد تم تجهيزها وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، بما يواكب التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن افتتاح الوحدة يأتي ترجمة لرؤية الجامعة في دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات علاجية متخصصة بجودة عالية، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير بنيتها التحتية الطبية لتحقيق التكامل بين مستشفياتها داخل مدينة أسيوط وأسيوط الجديدة، بما يضمن توفير أفضل رعاية ممكنة للمرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عطية أن إنشاء الوحدة يأتي استكمالًا لجهود الجامعة في دعم مستشفياتها الجامعية بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بمستشفى أسيوط الجديدة ليكون مركزًا متكاملًا للرعاية الصحية يخدم أبناء المحافظة والمناطق المجاورة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور زكريا عبد الصادق أن افتتاح وحدة الكلى الصناعية يُعد خطوة مهمة نحو استكمال منظومة الخدمات الطبية المتخصصة بالمستشفى، مشددًا على أن الوحدة تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، خاصةً في المناطق الجديدة والمجتمعات العمرانية المحيطة.

وأضافت الدكتورة عفت عبد الهادي أن الوحدة تقدم خدمات علاجية متكاملة لمرضى الفشل والقصور الكلوي، تشمل جلسات الغسيل الكلوي باستخدام أحدث أجهزة التنقية، إلى جانب متابعة طبية دقيقة لحالة المرضى أثناء الجلسات وبعدها، ضمن منظومة متكاملة تضمن جودة الخدمة وسلامة المرضى.