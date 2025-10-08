بالأسماء.. 11 مرشحًا محتملًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب في قنا

الدقهليةـ رامي محمود:



تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، مستشفى الصدر بالمنصورة، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وأثنى على الجهود المبذولة من الدكتور محمد السعيد مدير مستشفى الصدر والتزام الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين فيها بحسن تقديم الخدمات الطبية.



وخلال جولة محافظ الدقهلية بأقسام المستشفى المختلفة، والتي شملت الاستقبال والعناية المركزة والعيادات الخارجية وقسم الأشعة.

وتفقد المحافظ مستوى النظافة العامة والانضباط الإداري وانتظام سير العمل داخل المستشفى، واستمع المحافظ إلى عدد من المرضى والمترددين للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم .



ووجه محافظ الدقهلية، الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بضرورة تنظيم دخول المواطنين للمعامل المركزية للصحة وتسهيل إجراءاتهم بما يضمن سرعة تلقي الخدمة دون تزاحم أو تأخير، مشيدا بدوره في المتابعة المستمرة للخدمات الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات، والتزام الأطباء وهيئة التمريض بالتواجد في مواقعهم وتوفير الخدمات الطبية.



وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير رعاية طبية متكاملة وآمنة للمواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الوظيفي، وحسن استقبال المرضى، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت ممكن.



وأكد المحافظ في ختام جولته أن مستشفى الصدر يمثل صرحًا طبيًا مهمًا يخدم قطاعًا واسعًا من أبناء الدقهلية، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري.