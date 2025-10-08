وسط عدد كبير من المرشحين أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم الأربعاء، يتواجد الخمسيني بجلبابه العادي حاملا سندوتش وملف أوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين.

"رؤيا في المنام إن بقيت نائب سبب ترشحي".. تلك كانت كلمات مدحت محمد جنيدي، 55 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة ويقيم بعزبة طاهر التابعة لمركز كفر الشيخ لـ"مصراوي" كاشفًا سبب ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025.

أكد المرشح المحتمل، أن سبب ترشحه كانت رؤيا في المنام أوحت له ضرورة تواجده تحت قبة البرلمان وبعد عرض الأمر على أصدقائه نصحوه بالترشح والدفاع عن حقوق الناس وخاصة فئة الفلاحين.

وكشف عن ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2025 للمرة الرابعة وسبق ترشحه 3 مرات سابقة في دورة 2000 و2005 و2010 وحصل على عدد أصوات 26 ألف صوت في ترشح دورة 2010.

ولفت إلى أن سبب ترشحه الدفاع عن حقوق البسطاء والفلاحين بسبب معاناة الفلاحين مع الجمعيات الزراعية في حصولهم على الكيماوي وجميع المستلزمات الزراعية.

وقال إن أول خطوة سيتخذها في حالة الوصول تحت قبة البرلمان عمل استجواب لوزير الزراعة بسبب الفلاحين، لأنه لا يوجد نائب تحدث عن معاناة الفلاحين ويرصد مشاكلهم على الطبيعة.