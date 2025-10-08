الأقصر - محمد محروس:



شهدت محكمة الأقصر الابتدائية صباح اليوم الأربعاء، تزاحمًا ملحوظًا من المرشحين المحتملين مع بدء أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث حرص العديد منهم على التواجد منذ الساعات الأولى من الصباح أمام مقر المحكمة، قبل فتح اللجان بساعات، في محاولة لحجز الأسبقية وتقديم أوراقهم فور بدء استقبال الطلبات.

وسادت أجواء من الترقب والنشاط الانتخابي المبكر في محيط المحكمة، بينما اصطف المرشحون المحتملون ومندوبيهم أمام الأبواب حاملين أوراقهم الرسمية، أملًا في الحصول على الرقم (1) في ترتيب الكشوف، لما يحمله من دلالة رمزية قد تمنحهم دفعة نفسية ومعنوية خلال فترة الدعاية الانتخابية المقبلة.

ومن المقرر أن تستمر لجان تلقي طلبات الترشح بمحكمة الأقصر الابتدائية في عملها خلال الأيام القادمة وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لتسهيل استقبال المرشحين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.