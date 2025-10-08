زحام في أول أيام التقديم للترشح لانتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ- صور



كفر الشيخ - إسلام عمار:

تجمع العديد من المرشحين في دوائر محافظة كفر الشيخ الـ4، اليوم الأربعاء، أمام باب محكمة كفر الشيخ الابتدائية مقر تلقي طلبات الترشح وسط زحام شديد من المرشحين وأنصارهم.

وشهد الزحام شد وجذب من المرشحين وأنصارهم بغرض أسبقية الحصول على رقم انتخابي متقدم عند عملية التقديم تزامنًا مع اليوم الأول في التقديم للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

تبدأ لجنة تلقي وفحص أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية في استقبال طلبات راغبي الترشح اعتبارا من اليوم الأربعاء، وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً .

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فور غلق باب الترشح القائمة المبدئية المرشحين يوم 16 أكتوبر، على أن تقدم الطعون على القائمة المبدئية يومى 17 و18 أكتوبر، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون اعتبارا من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر.

وتعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل للمرشحين 25 أكتوبر، ونشر التنازلات فى الجريدة الرسمية 26 أكتوبر، كما تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر.