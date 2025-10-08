الطاروطي يتلو القرآن في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم (صور)

إغلاق 3 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية- صور

الشرقية - ياسمين عزت:

قدم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر مسقط رأس الفقيد، فيما استقبل الحضور والمعزين الشيخ بحفاوة بالغة أثناء قدومه لتقديم واجب العزاء في وفاة العالِم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم منتظرين تلاوة عطرة بصوته.

وقد تلا الطاروطي آياتٍ من الذكر الحكيم بصوت خاشع عطر، إهداءً لروح الراحل الكبير فقيد الأمة الإسلامية، في مشهد اتسم بالخشوع والهيبة.