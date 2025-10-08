إعلان

الطاروطي يتلو القرآن في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم (صور)

كتب : مصراوي

12:15 ص 08/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الطاروطي يتلو القرآن في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم
  • عرض 5 صورة
    الطاروطي يتلو القرآن في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم
  • عرض 5 صورة
    الطاروطي يتلو القرآن في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم
  • عرض 5 صورة
    الطاروطي يتلو القرآن في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

قدم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر مسقط رأس الفقيد، فيما استقبل الحضور والمعزين الشيخ بحفاوة بالغة أثناء قدومه لتقديم واجب العزاء في وفاة العالِم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم منتظرين تلاوة عطرة بصوته.

وقد تلا الطاروطي آياتٍ من الذكر الحكيم بصوت خاشع عطر، إهداءً لروح الراحل الكبير فقيد الأمة الإسلامية، في مشهد اتسم بالخشوع والهيبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد عمر هاشم عزاء عمر هاشم عبدالفتاح الطاروطي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان