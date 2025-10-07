إعلان

الشرقية تستعد لوداع شيخ المحدثين.. تجهيزات مكثفة لاستقبال جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم

كتب : ياسمين عزت

02:26 م 07/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جهيزات مكثفة لاستقبال جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم
  • عرض 4 صورة
    جهيزات مكثفة لاستقبال جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم
  • عرض 4 صورة
    جهيزات مكثفة لاستقبال جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

تخيم حالة من الحزن على أهالي قرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب إعلان وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، فجر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 84 عاماً.

وتشهد الساحة الهاشمية بمسقط رأس الفقيد استعدادات مكثفة لاستقبال جثمانه، بعدما تقرر تشييع الجنازة ودفن الفقيد عقب أداء صلاة الجنازة عليه في الجامع الأزهر الشريف.

ويجري تجهيز عزاء كبير لاستقبال حشود المعزين من كبار العلماء والمسؤولين والقيادات التنفيذية والشعبية وتلاميذ ومحبي الشيخ من مختلف المحافظات.

وشارك أبناء القرية في تجهيز الساحة بالكامل وفرشها بالإنارة، وتنظيم حركة الدخول والخروج لتيسير استقبال المعزين، وسط حضور أمني مكثف لضمان سهولة وداع أحد أبرز رموز الأزهر الشريف الذي كرس حياته لخدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية تستعد لوداع شيخ المحدثين جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم الدكتور أحمد عمر هاشم وفاة أحمد عمر هاشم قرية بني عامر بمركز الزقازيق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس