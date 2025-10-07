24 نحاتًا من 16 دولة يزينون مدينة العلمين الجديدة في حدث عالمي -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

تخيم حالة من الحزن على أهالي قرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب إعلان وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، فجر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 84 عاماً.

وتشهد الساحة الهاشمية بمسقط رأس الفقيد استعدادات مكثفة لاستقبال جثمانه، بعدما تقرر تشييع الجنازة ودفن الفقيد عقب أداء صلاة الجنازة عليه في الجامع الأزهر الشريف.

ويجري تجهيز عزاء كبير لاستقبال حشود المعزين من كبار العلماء والمسؤولين والقيادات التنفيذية والشعبية وتلاميذ ومحبي الشيخ من مختلف المحافظات.

وشارك أبناء القرية في تجهيز الساحة بالكامل وفرشها بالإنارة، وتنظيم حركة الدخول والخروج لتيسير استقبال المعزين، وسط حضور أمني مكثف لضمان سهولة وداع أحد أبرز رموز الأزهر الشريف الذي كرس حياته لخدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطي.