الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة تعمل على دعم المناطق الصناعية بوصفها أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء جمعية مستثمري منطقة مرغم الصناعية، لمناقشة المشكلات المتعلقة بخدمات الصرف الصحي بالمنطقة وسبل وضع حلول فورية ومستدامة لها، بما يضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة.

وأضاف رئيس الشركة، أن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات الصرف يُعدّان عاملين رئيسيين في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.

ووفقًا لبيان صادر عن شركة الصرف الصحي، تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في منطقة مرغم، وعلى رأسها بعض المشكلات الفنية في شبكات الصرف، والتي قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية داخل المصانع، إلى جانب ضرورة الحد من أي تأثيرات بيئية ناتجة عنها.

واستعرض رئيس شركة الصرف الصحي، مجموعة من المقترحات العاجلة للتعامل مع الموقف الحالي، إلى جانب وضع خطة تنفيذية قصيرة المدى لمعالجة الأزمات القائمة، وخطة استراتيجية طويلة المدى لضمان استدامة وتحسين الخدمة مع مراعاة الجوانب البيئية في جميع مراحل التنفيذ.

وأشار البيان إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة وتنسيق الجهود بين شركة الصرف الصحي والمستثمرين، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية، وتعزيز مناخ الاستثمار، والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة بالإسكندرية.