الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
21:30

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
21:30

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:15

ليفربول

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

كومو

- -
22:00

إنتر ميلان

بينها برشلونة وأتلتيكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 ص 03/03/2026

الدوري الإسباني

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، ومباراة ليفربول أمام نظيره وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء

بورنموث ضد برينتفورد - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2

ليدز يونايتد ضد سندرلاند - 9:30 مساء - بي إن سبورت 4

إيفرتون ضد بيرنلي - 9:30 مساء - بي إن سبورت 3

وولفرهامبتون ضد ليفربول - 10:15 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الإنجليزي

بورت فيل ضد بريستول سيتي - 9:45 مساء

مواعيد مباراة كأس إيطاليا اليوم الثلاثاء

كومو ضد إنتر ميلان - 10:00 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة كأس فرنسا اليوم الثلاثاء

ستراسبورج ضد ستاد ريمس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

موعد مباراة كأس ملك إسبانيا اليوم الثلاثاء

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - إم بي سي مصر 1

