اختيار 12 أستاذًا من جامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم

أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، معرض منتجات مدارس التعليم الفني، المقام بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية "تأسيس عسكري" بحي غرب، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تجسد أسمى معاني البطولة والوحدة والعمل الجماعي من أجل بناء الوطن.

ويأتي تنظيم المعرض استلهامًا لروح أكتوبر في العمل والبناء، وتأكيدًا على أن تضافر الجهود ووحدة الصف هما السبيل لاستكمال مسيرة التنمية والازدهار داخل المحافظة.

شهد فعاليات الافتتاح حضور محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مجدي سليم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحافظة، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، وأعضاء مجالس الأمناء وهيئة التدريس.

وخلال جولته التفقدية، اطلع المحافظ على أجنحة المعرض التي ضمت مجموعة متنوعة من منتجات المدارس الفنية، شملت الصناعات الخشبية واليدوية والتراثية، والمنتجات الغذائية والزراعية مثل العسل ومنتجات الألبان والمخبوزات والمخللات، بالإضافة إلى مشغولات الكروشيه والخزف والإكسسوارات والمصنوعات الجلدية.

وأشاد المحافظ بجودة المنتجات ومهارة الطلاب في تصميمها وتنفيذها، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ما يمتلكه طلاب التعليم الفني من طاقات إبداعية تستحق الدعم والتسويق.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن افتتاح المعرض في ذكرى نصر أكتوبر يحمل دلالة رمزية، تعكس قدرة روح التعاون والجهد الجماعي التي صنعت النصر على بناء الحاضر والمستقبل، مؤكدًا أن التعليم الفني يمثل أحد ركائز التنمية في المحافظة، ويجسد توجه الدولة نحو إعداد كوادر مدربة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وسد احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن المحافظة تسعى إلى توفير منافذ لتسويق منتجات المدارس الفنية داخل أسيوط وخارجها، مع التطلع للمشاركة في معارض دولية مستقبلًا، بما يضمن تحقيق دخل مستدام للطلاب، وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن مدارس التعليم الفني تشهد طفرة في التدريب والإنتاج، مشيرًا إلى أن المعرض يعكس ثمرة التعاون بين الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية، في إطار رؤية التعليم من أجل التنمية.

ولفت إلى أن جودة المنتجات المعروضة تعكس روح أكتوبر في الإصرار والإتقان، وتؤكد أن أبناءنا قادرون على المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة بسواعدهم وجهدهم وإبداعهم.