وداعاً شيخ المحدثين.. 15 صورة نادرة للدكتور أحمد عمر هاشم

محافظات - مصراوي:

ينشر "مصراوي" 15 صورة نادرة للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 84 عاماً بعد صراع مع المرض، توثّق مراحل مختلفة من حياة العالم الجليل ومسيرته العلمية والأكاديمية الحافلة بالعطاء في خدمة الحديث وعلومه ودعم قضايا الإسلام والأزهر الشريف.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد بالجامع الأزهر عقب صلاة الظهر، ليُنقل جثمانه بعدها ليوارى الثرى في مسقط رأسه بقرية بني عامر بالشرقية بعد صلاة العصر.

وُلد الدكتور أحمد عمر هاشم، يوم 6 فبراير 1941، ولد بقرية بنى عامر مركز الزقازيق، وتخرج فى كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961، حصل على الإجازة العالمية عام 1967، ثم عُين معيداً بقسم الحديث بكلية أصول الدين، حصل على الماجستير فى الحديث وعلومه عام 1969، ثم حصل على الدكتوراه فى نفس تخصصه، وأصبح أستاذ الحديث وعلومه عام 1983، ثم عُين عميداً لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987، وفى عام 1995 شغل منصب رئيس جامعة الأزهر.

وإلى جانب عمله الأكاديمي شغل أحمد عمر هاشم، وظائف أخرى أبرزها: عضو مجلس الشعب المصرى معين بقرار من رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك، وعضو فى المكتب السياسى للحزب الوطنى الديمقراطى، وعضو مجلس الشورى المصرى بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك، وعضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس لجنة البرامج الدينية بالتليفزيون المصرى.

من مؤلفاته: الإسلام وبناء الشخصية، ومن هدى السنة النبوية، والشفاعة فى ضوء الكتاب والسنة والرد على منكريها، والتضامن فى مواجهة التحديات، والإسلام والشباب، وقصص السنة، و القرآن وليلة القدر.