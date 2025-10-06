محافظ جنوب سيناء: معركة التنمية امتداد لنصر أكتوبر (صور)

محافظ أسوان في احتفال "شؤون القبائل": ذكرى أكتوبر نبراس للشباب (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن مصر "قادت معركة النصر بأساليب مختلفة"، شملت الحرب في أكتوبر 1973، والسلام بمعاهدة السلام، والدبلوماسية في استعادة طابا، مؤكدًا أن معركة التنمية الشاملة التي تشهدها سيناء اليوم هي امتداد طبيعي لمعركة التحرير.

جاء ذلك خلال لقائه بالجهاز التنفيذي وشيوخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمدينة الطور، في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ أن "نصر أكتوبر لم يكن فقط استردادًا للأرض، بل بداية لمسيرة بناء وتنمية وطن قوي"، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه غير المسبوق بتنمية سيناء من خلال مشروعات عملاقة في مختلف القطاعات.

وقدم مبارك التهنئة للحضور وأبناء سيناء، مشددًا على أن النصر يمثل "صفحة مضيئة في تاريخ مصر، ورمزًا للعزة والكرامة والتلاحم بين الشعب وقواته المسلحة".