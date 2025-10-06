بمشاركة 10 دول.. رالي تحدي عبور مصر يصل واحات الوادى الجديد- صور

أغلى ما ترك أبي.. حكاية بدلة صاعقة عائدة من أكتوبر 73 (صور ووثائق)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت واحة الداخلة بالوادي الجديد منذ قليل وصول المشاركين في رالي عبور مصر ضمن جولتهم السياحية الكبرى.

ويُعد "تحدي عبور مصر" من الفعاليات الرياضية والسياحية الهامة التي تجوب محافظات مصر المختلفة، بهدف الترويج للسياحة وإبراز جمال الصحراء المصرية وثراء تراث الواحات.

وانطلقت اول امس من مدينة الإسكندرية فعاليات النسخة الرابعة عشرة من رالي “تحدي عبور مصر” – Cross Egypt Challenge 2025، والذي ينظمه نادي السيارات والرحلات المصري بالتعاون مع نادي روتاري الإسكندرية كوزموبوليتان، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ووزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة المصرية

يشهد الرالي هذا العام مشاركة ٤٩ دراجة نارية تمثل متسابقين من ١٠ دول مختلفة هي:

مصر – الأردن – الإمارات – السعودية – الولايات المتحدة – إيطاليا – بريطانيا – ألمانيا – فرنسا – تايوان.

يعد رالي “تحدي عبور مصر” حدثا سياحيا دوليا مدرجا رسميا على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM) ضمن فئة Touring Events، كما يمثل إحدى مراحل كأس العالم للتورينج Touring World Challenge 2025.

ويهدف الرالي إلى الترويج لمصر عالميًا وإبراز مقوماتها السياحية من خلال جولة تمتد لمسافة ٢٤٠٠ كم على الطرق الأسفلتية فقط، مرورًا بعدة مدن مصرية ومعالم أثرية بارزة.

وينطلق الرالي من الإسكندرية مرور ب– الجيزة – الواحات البحرية – الداخلة – الخارجة – الأقصر – الغردقة – العين السخنة – خط النهاية عند سفح أهرامات دهشور.