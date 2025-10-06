من التحرير إلى التنمية.. كيف تحولت صحراء سيناء لسلة غذاء؟

جنوب سيناء - رضا السيد:

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أبرز مركز بحوث الصحراء جهوده في تعزيز التنمية الزراعية وتنمية المجتمعات المحلية في سيناء، من خلال مشروعات متكاملة تشمل الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، قوافل بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية، وتوسيع البنية التحتية الزراعية لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن سيناء شهدت العديد من الإنجازات التي قام بها المركز خلال عدة محاور على مدار العام. وأوضح أن المحور الأول يشمل الدعم الفني والإرشادي للمزارعين من خلال إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا في شمال وجنوب سيناء، يستفيد منها أكثر من 2122 أسرة، بهدف تعزيز التنمية الزراعية، وخلق فرص عمل، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأضاف رئيس المركز أن خبراء المركز يواصلون تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين عبر زيارات ميدانية للتجمعات الزراعية لتدريبهم عمليًا على زراعة الفول والقمح والشعير، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وإضافة المركبات الحيوية والعضوية. وشملت التدريبات تقليم الزيتون، فحص الأشجار، وإرشادات الخدمة الشتوية بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية.

كما أطلق المركز مبادرة "اسأل واستشير" للتواصل اليومي مع مزارعي التجمعات الزراعية عبر التطبيقات والزيارات الميدانية، لتقديم توصيات وحلول فورية لكل تجمع. واشتملت البرامج التدريبية على محاور مثل تجهيز الأرض، اختيار المحاصيل، المكافحة المتكاملة، واستثمار الماء والأرض، إلى جانب جولات ميدانية في مناطق شمال سيناء مثل "أبورصاصة، النثيلة، الدفيدف"، لتقديم الدعم الفني والإرشادات حول الري، التسميد، مكافحة الآفات، وأفضل طرق الزراعة، مع عقد جلسات مفتوحة للمزارعين "سؤال وجواب".

وفيما يخص الثروة الحيوانية، أشار رئيس المركز إلى تنظيم قوافل بيطرية شاملة لدعم صغار المربين، شملت زيارة 35 مزرعة، وتقديم الأدوية واللقاحات، والتشخيص، وأخذ عينات للفحص المخبري، كما نفذت القوافل في الشيخ زويد ورفح، ورأس سدر، والطّور، حيث تم علاج 812 رأس أغنام، 210 ماعز، 25 بقرة، 45 جمل، و2000 طائر داجن، مع رش 750 حالة ضد الطفيليات الخارجية، وتقديم التوعية بشأن التطعيمات، وتسليم 90 رأس أغنام لتعزيز سبل العيش، بالإضافة إلى توزيع 50 طن أعلاف لدعم المربين الأكثر احتياجًا.

أما المحور الثالث، فشمل المبادرات الزراعية والمشروعات، والتوسع في البنية التحتية من خلال زيادة الإنتاجية باستخدام الأسمدة الحيوية والعضوية، وإنشاء 18 حقلًا إرشاديًا في تجمعات مثل النثيلة، أبو رصاصه، الحمة، ووادي سعال لتعريف المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة، إلى جانب دعم مزارعي وسط سيناء بمدينة نخل بـ 5 آلاف شتلة زيتون، وتوزيع 10 آلاف شتلة لوز على مزارعي شمال سيناء ضمن المبادرة الرئاسية.

وأكد الدكتور حسام شوقي أن المركز يواصل متابعة مشروع بنك الجينات بمحطة بحوث جنوب سيناء، والتجارب في تحلية المياه والإنتاج الحيواني، وتصنيفات التربة للتخطيط الزراعي الأمثل، بالإضافة إلى إعادة إحياء بنك الصحارى المصرية بالشيخ زويد لحفظ التنوع الوراثي للنباتات الصحراوية، بما يربط البحث العلمي بالتنمية الزراعية في شمال سيناء.