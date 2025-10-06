سوهاج - عمار عبد الواحد:



وضع اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة، يرافقه اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد نادر نبيل، المستشار العسكري للمحافظة.



وجاء ذلك في إطار احتفالات محافظة سوهاج بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وشهد مراسم وضع الإكليل كل من اللواء محمد الدجوي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين، وممثلي الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وكافة أطياف المجتمع السوهاجي.

بدأت المراسم بعزف فرقة الموسيقى العسكرية، أعقبها قيام المحافظ بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري تخليدًا لذكرى الشهداء الأبرار، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد، وتلا ذلك قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر، وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وسلامة أراضيه.

واختُتمت المراسم بعزف السلام الجمهوري، ثم قام محافظ سوهاج بتحية الحضور وتقديم التهنئة لشعب المحافظة بمناسبة الذكرى العزيزة لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستظل تاجًا على جبين الوطن، ورمزًا للفداء والعزة والكرامة.

