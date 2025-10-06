تسبب سقوط كميات كبيرة من الملح من سيارة نقل أثناء سيرها في إعاقة حركة المرور بطريق كورنيش الدخيلة غربي الإسكندرية، فيما تدخل حي العجمي لإزالتها وتوقيع غرامة مالية على السائق.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغًا وجود كمية كبيرة من الملح بالطريق العام بكورنيش الدخيلة، ما تسبب في إعاقة حركة المرور، وانتقل سكرتير الحي وإدارة الرصد البيئي مدعومة بمعدات إلى موقع البلاغ.

وقالت نور الهدى محمد، رئيس الحي، إنه جرى رفع الملح بواسطة المعدات من الطريق العام وإعادة تسيير حركة المرور، مشيرة إلى أنه جرى توقيع غرامة مالية فورية على السائق، لعدم اتباعه قواعد السير والسلامة.

وناشدت رئيس حي العجمي المواطنين ضرورة التعاون في الحفاظ على نظافة الطرق والمرافق العامة، مع التأكيد على استمرار العمل الميداني المكثف لخدمة المواطن السكندري.