"موسيقى عسكرية وإكليل زهور".. جنوب سيناء تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

كتب : رضا السيد

11:07 ص 06/10/2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى لإحياء الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة بساحة النصر بمدينة الطور، التي تزينت بالأعلام المصرية وعلم المحافظة، واحتشد فيها المواطنون، وعواقل القبائل البدوية، وطلاب المدارس، وفرق الكشافة، رافعين الأعلام ومرددين الأغاني الوطنية.

ووضع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، يرافقه مدير الأمن، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، عقب أداء الموسيقى العسكرية.

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر تعد درسًا شاهداً على عظمة الجيش المصري وتلاحم الشعب مع القيادة السياسية عبر التاريخ. وأوضح أن انتصارات أكتوبر مصدر فخر وإلهام للجميع، تعكس مدى قوة وبسالة المصريين قيادةً وشعبًا وجيشًا، مشددًا على ضرورة إحيائها ونقل أحداثها بالتفصيل للأجيال المقبلة لتكون عبرة وعظة في المثابرة وعدم الاستسلام، إضافة إلى ترسيخ الوطنية في نفوسهم.

وأكد أن القيادة السياسية تحرص على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بكافة القطاعات، بما يتوافق مع طموح ومتطلبات المواطنين، ويدفع عجلة التنمية تحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالدور المحوري الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وما يبذلونه من جهود لتحقيق الاستقرار والأمان في كافة ربوع مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص، مثمنًا جهود أبناء سيناء في دحر الإرهاب.

جاء ذلك بحضور سكرتير عام المحافظة، والسكرتير المساعد، والمستشار العسكري، وأسقف جنوب سيناء، ورئيس جامعة السويس، ورئيس جامعة الملك سلمان، وأعضاء مجلس النواب والشورى، ولفيف من القيادات التنفيذية.

محافظة جنوب سيناء موسيقى عسكرية إكليل زهور ذكرى انتصارات أكتوبر

